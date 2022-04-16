Минобороны сообщило, что потери украинской армии составили 23 367 человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

Потери ВСУ, нацгвардии Украины и иностранных наемников на 16 апреля составляют 23 367 человек. Такие данные приводит Минобороны России.

Общая численность укрывшихся на «Азовстали» военнослужащих ВСУ, нацистов и иностранных наемников в настоящее время не превышает 2,5 тыс. человек, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

В военном ведомстве отметили, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков «Азова», иностранных наемников и ВСУ. В ходе освобождения города сдались уже 1 464 украинских военнослужащих. Потери украинской группировки в Мариуполе составили более 4 тысяч человек.



25 марта Минобороны России отчиталось о 1 351 погибшем во время спецоперации на Украине. Ранения получили 3 825 российских военнослужащих.



Сегодня утром стало известно, что из города Изюм Харьковской области Украины вывезли в Россию первых беженцев. На автобусах в сопровождении российских военных и техники населенный пункт покинули около 100 человек, в том числе 10 детей.

Татьяна Леухина