«Ситимобил» сообщил, что продолжит работать

Сервис заказа такси «Ситимобил» продолжает работать, заказы по-прежнему передаются водителям партнеров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Совместное предприятие Сбера и VK договорилось о продаже части активов Ситимобила управляющей компанией People&People. Сделку планируют закрыть во втором квартале текущего года. Она затронет технологическую платформу сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов.

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В конце марта агрегатор такси «Ситимобил» объявлял о завершении своей деятельности с 15 апреля. Компанию основали в 2007 году. За 15 лет работы пользователи совершили свыше 740 млн заказов такси. С момента запуска доставки курьеры выполнили более 8,2 млн заказов.



Татьяна Леухина