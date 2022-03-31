«Ситимобил» завершит работу 15 апреля

Агрегатор такси «Ситимобил» объявил о завершении своей деятельности с 15 апреля. До указанного срока приложение будет работать в штатном режиме.

Как рассказали в сервисе, с помощью приложения по-прежнему можно будет заказать такси. Также останется доступна доставка, поиск и аренда электросамокатов. Водители партнеров продолжат принимать заказы в приложении «Ситистарт».

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме согласно действующему законодательству.

«Ситимобил» был основан в 2007 году. За 15 лет работы пользователи совершили свыше 740 млн заказов такси. С момента запуска доставки курьеры выполнили более 8,2 млн заказов.

Осенью 2021 года «Ситимобил» официально переехал в новый офис — домом для него стал бизнес-центр «Алкон» в Москве. О том, почему сервисы такси вынуждены поднимать цены и из-за чего наблюдается нехватка водителей, — в интервью с гендиректором «Ситимобила».



Диана Жиленкова