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В Татарстане подтвердили 247 новых заражений COVID-19

10:43, 16.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердили 247 новых заражений COVID-19
Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане подтвердили 247 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных достигло 141 370 жителей республики.

Согласно данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализирован еще 71 зараженный. В общей сложности выздоровели 135 229 человек, из них 250 — за прошедшие сутки.

Фото: Максим Платонов

Инфекция унесла жизни еще четырех человек. С начала пандемии от COVID-19 скончались 1 938 татарстанцев.

В республике прививку от коронавируса сделали более 2,4 млн человек. За неделю уровень коллективного иммунитета к инфекции снизился на 0,7% до 44,9%.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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