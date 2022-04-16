В Татарстане подтвердили 247 новых заражений COVID-19
За минувшие сутки в Татарстане подтвердили 247 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных достигло 141 370 жителей республики.
Согласно данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализирован еще 71 зараженный. В общей сложности выздоровели 135 229 человек, из них 250 — за прошедшие сутки.
Инфекция унесла жизни еще четырех человек. С начала пандемии от COVID-19 скончались 1 938 татарстанцев.
В республике прививку от коронавируса сделали более 2,4 млн человек. За неделю уровень коллективного иммунитета к инфекции снизился на 0,7% до 44,9%.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым