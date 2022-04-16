Эксперты рассказали, когда у россиян наступает возраст пиковых зарплат

Фото: Максим Платонов

Эксперты Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон и Евгения Чернина провели исследование и выяснили, когда зарплаты российских работников достигают своего пикового уровня. Об этом сообщает РБК.

Согласно полученной информации, россияне вне зависимости от наличия высшего образования начинают получать максимальную зарплату на 15–19-м году стажа. До этого момента заработок растет, а после начинает резко снижаться. Помимо этого, у мужчин, не имеющих высшего образования, в последние пять лет работы зарплаты могут опуститься даже ниже начального уровня.

По мнению исследователей, подобная ситуация в России с корреляцией опыта работы и роста зарплат не типична ни для развитых, ни для развивающихся стран. К примеру, в США заработки достигают пика после 30 лет стажа, а потом всего лишь незначительно снижаются.

Фото: realnoevremya.ru

В марте эксперты поделились своими прогнозами по поводу того, чего ожидать на рынке труда в сложившейся ситуации. По их мнению, строить прогнозы о рынке труда в текущих условиях не имеет смысла. Падение спроса на кадры в пострадавших от ограничений отраслях может компенсироваться ростом в других.



Дарья Акимова