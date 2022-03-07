Эксперты поделились прогнозами о ситуации на рынке труда

Эксперты интернет-портала по поиску работы Superjob поделились своими прогнозами по поводу того, чего ожидать на рынке труда в сложившейся ситуации, после проведенного опроса среди менеджеров по персоналу и кадровиков российских компаний.

По их мнению, строить прогнозы о рынке труда в текущих условиях не имеет смысла. Падение спроса на кадры в пострадавших от ограничений отраслях может компенсироваться ростом в других. Пока что, по прогнозам, во многих сферах спрос на профессионалов будет оставаться на высоком уровне. Компании будут стремиться удержать таких сотрудников на месте, в том числе и при помощи увеличения зарплат. Они будут расти, но разными темпами.

Также ожидается прирост средних рыночных зарплат программистов на 25% к концу 2022 года и рост спроса на специалистов по информационной безопасности. Кроме того, специалисты прогнозируют развитие импортозамещения почти во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно другому исследованию, в период пандемии COVID-19 компании стали чаще принимать на работу сотрудников конкурирующих компаний. Чаще всего такая практика наблюдается в банковской сфере, где за сотрудниками наблюдают 68% работодателей, а за вакансиями — 45%. Также подобная тенденция наблюдается в сфере продаж (по 45%).



Дарья Акимова