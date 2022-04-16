В России увеличили штраф для «зацеперов» на поездах в 40 раз

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за нарушение ряда правил поведения на железнодорожном транспорте в 40 раз — со 100 до 4 тысяч рублей. Это касается и «зацеперов», которые передвигаются на поездах с внешней стороны.



Также штраф увеличивается за высадку граждан на ходу поезда и самовольный проезд в грузовом поезде.

Инициаторы увеличения штрафа объяснили это тем, что он очень маленький и не покрывает судебных издержек. Там же отметили, что билет на электричку стоит дороже.

В прошлом году компании Google запретили пропагандировать в интернете деятельность зацеперов. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы.