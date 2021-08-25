В Москве суд запретил Google пропагандировать деятельность зацеперов

Фото: кадр видео @dtp116

Компании Google запретили пропагандировать в интернете деятельность зацеперов. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы, пишет ТАСС.

Еще в 2016 году в Москве суд обязал социальную сеть «ВКонтакте» заблокировать информацию о зацеперах, размещенную на более чем 100 страницах. Прокуратура требовала признать распространенную в соцсети информацию запрещенной на территории РФ.

К Google судебные претензии предъявляют уже несколько месяцев. Так, 25 мая в Москве суд оштрафовал Google на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент, а затем на 3,6 миллиона за недостаточную фильтрацию на территории России поисковой выдачи (ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ). В августе Google снова оштрафовали на 14 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию.



Кроме того, Google обязали выплатить 3 млн рублей штрафа за невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных россиян с использованием баз данных в России. Компанию признали виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.

Ольга Плешкова