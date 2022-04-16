Экскурсионные туры в Казань вошли в список наиболее популярных в рамках программы кешбэка

Фото: Максим Платонов

Экскурсионные туры в Казань оказались в числе наиболее популярных в рамках весеннего этапа программы туристического кешбэка. Также в лидерах оказались Тюмень и Москва.

По данным туроператоров, абсолютным лидером продаж по программе кешбэка стал Краснодарский край. Высокий спрос наблюдается и на путевки в Кавказские Минеральные Воды, Крым и Санкт-Петербург.

Фото: Максим Платонов

Как рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, в начале года благодаря программе кешбэка спрос на путешествия возрос на 15-20%, а весенние этапы увеличили этот показатель на 30-35%, передает ТАСС.

Недавно российские власти продлили программу туристического кешбэка до 15 апреля. На ее реализацию предусмотрели еще 2 млрд рублей. А на этой неделе президент страны Владимир Путин поручил удвоить туристический кешбэк для путешествий на Дальний Восток.

Диана Жиленкова