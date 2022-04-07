Правительство России продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля

Фото: Максим Платонов

Правительство России продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе с отчетом правительства.

На программу туристического кешбэка выделено еще 2 миллиарда рублей. Ожидается, что ею воспользуются как минимум 1,5 миллиона человек.

Фото: Максим Платонов

Напомним, Ростуризм в ночь на 1 марта досрочно закрыл продажи туров с кешбэком из-за того, что деньги, выделенные на программу, кончились. Программой воспользовались почти 700 тысяч россиян. Они купили путевки с кешбэком на 12 миллиардов рублей. Людям вернулось уже более 2,5 миллиарда рублей.



Татьяна Демина