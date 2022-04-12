Путин поручил удвоить туристический кешбэк для путешествий на Дальний Восток

Туристический кешбэк для путешествий на Дальний Восток увеличат в два раза. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

По его словам, в стране будут развиваться все направления деятельности, в том числе и туризм. «Будем создавать условия, чтобы дешевле можно было приезжать на Дальний Восток», — приводит слова Путина «Интерфакс».

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе российские власти продлили программу туристического кешбэка до 15 апреля. На ее реализацию предусмотрели еще 2 млрд рублей. Ожидается, что программой воспользуются как минимум 1,5 млн человек.

В конце февраля Ростуризм объявил о досрочном закрытии продаж туров с кешбэком. Как объяснила глава ведомства Зарина Догузова, решение принято из-за того, что выделенные на программу средства закончились. Напомним, в России пятый этап программы туристического кешбэка стартовал 18 января текущего года.

Диана Жиленкова