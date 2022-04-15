За сутки в Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 23 тысяч человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За последние сутки в Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали 23 083 человека, в том числе 2 318 детей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в общей сложности с начала спецоперации на Украине в Россию эвакуировали более 821,3 тысячи человек, включая свыше 151,7 тысячи детей. Государственную границу пересекли почти 109 тысяч автомобилей, в том числе более 4,5 тысячи — за минувшие сутки.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Со 2 марта российская сторона доставила на Украину 11 951 тонну гуманитарного груза, организованы 834 гуманитарные акции, из них 14 — за истекшие сутки. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Харьковской и Херсонской областях мирным гражданам передано 288 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, передает ТАСС.



Сегодня Мизинцев сообщил, что киевский режим готовит очередную провокацию для обвинения российских военных в преступлениях с массовым уничтожением мирного населения. По его словам, планируется ракетный удар по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в городе Лозовая.

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Диана Жиленкова