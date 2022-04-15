Активы сервиса «Ситимобил» продадут владельцу «Таксовичкоф»

Совместное предприятие Сбера и VK, O2O-холдинг, и управляющая компания People&People подписали документы о продаже активов сервиса «Ситимобил». Об этом говорится в заявлении Сбера.

В рамках сделки People&People, в портфель которой входят «ГрузовичкоФ», «ТаксовичкоФ» и другие компании, станет обладателем части активов «Ситимобила». Сумма сделки не разглашается, в нее входит технологическая платформа сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов.

Фото: realnoevremya.ru

Сделку планируют закрыть во II квартале текущего года. В компанию-покупателя могут перейти часть работников «Ситимобила». Им предложат новые позиции в компании People&People.

В конце марта агрегатор такси «Ситимобил» объявил о завершении своей деятельности с 15 апреля. Сервис был основан в 2007 году. За 15 лет работы было зарегистрировано более 740 млн заказов такси.

Диана Жиленкова