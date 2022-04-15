В этом году в Татарстане пройдет капремонт более 140 объектов образования

Фото: Максим Платонов

В этом году в Татарстане капитально отремонтируют 141 объект образования. Финансирование превышает 5,5 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Ильдус Насыров.

Также в текущем году в рамках реализации программы по организации горячего питания отремонтируют 167 объектов на сумму более 1 млрд рублей. Ожидается и капремонт семи общежитий и 11 ресурсных центров.

Фото: Илья Репин

Еще 394 млн рублей предусмотрели на капремонт шести детских оздоровительных лагерей. Помимо этого, работы пройдут в восьми зданиях молодежных центров и 15 центрах психолого-педагогической помощи.

Также в список включены 23 спортивных образовательных объекта, 11 подростковых клубов, 26 зданий стационаров и 15 объектов здравоохранения первичного звена, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

В феврале Главинвестстрой республики объявил тендер на капремонт нескольких молодежных центров. На эти цели предусмотрели 186 млн рублей. В список вошли два объекта, расположенные в Казани, остальные — в Елабуге и Лаишево.

Диана Жиленкова