Путин подписал указ об освобождении Чубайса от обязанностей спецпредставителя президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Анатолий Чубайс освобождается от обязанностей специального представителя президента страны по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Фото: kremlin.ru

О том, что Чубайс покидает данный пост, стало известно в среду. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он уволился по собственному желанию. Комментируя сведения об отъезде Чубайса в Турцию, представитель Кремля отметил, что «это его личное дело».

Анатолий Чубайс был назначен спецпредставителем президента России в декабре 2020 года. До этого он занимал пост генерального директора «Роснано».

Диана Жиленкова