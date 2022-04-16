На ремонт двух административных зданий в Казани направят 51,3 млн рублей
Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани объявило тендер на проведение капремонта зданий, расположенных по улицам Сеченова, 5 и Ямской, 3. Начальная цена договора — 51,3 млн рублей.
В перечень задач входят общестроительные, сантехнические и электротехнические работы, устройство вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, обеспечение пожарной и охранной сигнализацией и т.д.
Услугу необходимо оказать до 30 ноября текущего года. Заявки на участие принимаются до 21 апреля, подрядчика определят 25 апреля.
Несколько дней назад сообщалось, что в Татарстане на капремонт зданий нескольких учебных заведений выделят 140,1 млн рублей. Например, в списке указан образовательный центр высоких медицинских технологий, расположенный на Оренбургском тракте в Казани.
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