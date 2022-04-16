Новости общества

03:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На ремонт двух административных зданий в Казани направят 51,3 млн рублей

02:46, 16.04.2022
На ремонт двух административных зданий в Казани направят 51,3 млн рублей
Фото: Илья Репин

Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани объявило тендер на проведение капремонта зданий, расположенных по улицам Сеченова, 5 и Ямской, 3. Начальная цена договора — 51,3 млн рублей.

В перечень задач входят общестроительные, сантехнические и электротехнические работы, устройство вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, обеспечение пожарной и охранной сигнализацией и т.д.

Фото: Илья Репин

Услугу необходимо оказать до 30 ноября текущего года. Заявки на участие принимаются до 21 апреля, подрядчика определят 25 апреля.

Несколько дней назад сообщалось, что в Татарстане на капремонт зданий нескольких учебных заведений выделят 140,1 млн рублей. Например, в списке указан образовательный центр высоких медицинских технологий, расположенный на Оренбургском тракте в Казани.

    Диана Жиленкова
    ОбществоИнфраструктура Татарстан

    Новости партнеров

    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также