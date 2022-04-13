В Татарстане на капремонт зданий нескольких учебных заведений выделят 140,1 млн рублей
Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на проведение капитального ремонта зданий нескольких учебных заведений. Начальная цена договора — 140,1 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.
Капремонт необходимо провести на объектах по следующим адресам:
- Альметьевский колледж физической культуры: улица Ризы Фахретдина, 5;
- Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана: несколько зданий;
- Образовательный центр высоких медицинских технологий в Казани: Оренбургский тракт, д.138 , блок 9.
Также необходимо выполнить капремонт здания на Оренбургском тракте, д.4а в Казани под размещение Центра непрерывного повышения квалификации профессионального мастерства педагогических работников на базе КФУ.
Работы необходимо выполнить до 31 декабря текущего года. Заявки на участие принимаются до 21 апреля. Подрядчика определят 25 апреля.
В феврале сообщалось, что в Татарстане на капремонт молодежных центров выделят 186 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 1 декабря 2022 года. Всего в список входят четыре объекта, два из которых расположены в Казани, остальные — в Лаишево и Елабуге.
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