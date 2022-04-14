Жители деревни Казылино Арского района годами ждут новую дорогу — видео

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Жители деревни Казылино Арского района Татарстана годами ждут новую асфальтированную дорогу. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сейчас в деревне щебеночная дорога. Проложить асфальт на ее месте невозможно — здесь проходит газопровод.

Проект другой дороги приготовили еще в 2016-ом году. К работам планировалось приступить еще в прошлом году. Однако районных денег на реализацию проекта не хватит. В Миндортрансе РТ сообщили, что строительство дороги в этой деревне не вошло ни в одну программу на 2022 год.

Сегодня стало известно, что Татарстан планирует получить инфраструктурный бюджетный кредит на проект развития территорий в рамках строительства автодороги Алексеевское — Альметьевск. Республика рассчитывает на 3,9 миллиарда рублей.

Татьяна Леухина