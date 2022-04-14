Минобороны России: украинские боевики заминировали плотину в ДНР
Украинские боевики заминировали плотину в ДНР. Если она разрушится, будут затоплены населенных пункта с 15 тысячами мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции на реке Лугань заминировали в Светлодарске ДНР. Даже после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населения.
В городе Константиновка Краматорского района неонацисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова. Они хотят ее разрушить и обвинить Вооруженные силы России в этом, передает «РИА Новости» слова Мизинцева.
За сутки российские военные эвакуировали в Россию более 14,6 тыс. украинцев.
Сегодня оперативно-тактическая авиация поразила семь военных объектов Украины. Ракетные войска и артиллерия поразили 132 объекта ВСУ, в том числе восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи и склад боеприпасов.
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