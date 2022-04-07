Мишустин призвал российских айтишников создать свою «экосистему»

Премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Государственной думы, призвал российских IT-специалистов создать свою «экосистему». По его словам, для этого есть все возможности.

— Ребята, которые, говорят, уезжают, я знаете, не особо верю в то, что все уедут. Обращаюсь, пользуясь случаем: ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою «экосистему». У нас все для этого есть. Есть элементы этой «экосистемы», которую нужно доработать, — заявил Мишустин, комментируя информацию об оттоке IT-специалистов из России.

В частности, он предложил разработать отечественный интернет-магазин. Он напомнил, что App Store в России может перестать работать.

— Мы все это можем. Я, обращаясь к вам, хочу сказать, что родина для вас создала все возможности работы. Ничего не бойтесь, никому не верьте в этом смысле. Все будет здесь хорошо. Мы сможете здесь надежно, спокойно работать на свою страну, на свою компанию, нормально работать и комфортно здесь проживать, — заверил премьер-министр России.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Минцифры России выступают категорически против любых ограничений передвижения ИТ-специалистов. Подобные меры могут привести к увеличению оттока таких сотрудников и деструктивно отразиться на отрасли в целом, считают в ведомстве.

Правительство тем временем уже приняло ряд мер поддержки сферы информационных технологий. Так, специалисты отрасли в возрасте до 27 лет с высшим образованием и работающие в ИТ-компаниях не меньше года, а также специалисты со стажем меньше года при условии, если они окончили вуз за год до назначения на должность, могут претендовать на отсрочку от армии.



Татьяна Демина