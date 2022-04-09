Минцифры допустило упрощение процедуры включения продуктов в реестр российского ПО

Процедуру включения продукта IT-компании в реестр российского программного обеспечения можно упростить до регистрации в заявительном порядке с последующей проверкой. Об этом заявили в Минцифры России.

По результатам экспертизы продукт могут исключить из реестра, если попал туда необоснованно. Сейчас срок регистрации составляет не более 30 дней, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин призвал российских IT-специалистов создать свою «экосистему».



На прошлой неделе Минцифры России предложило отменить штрафы за продажу техники без предустановленного российского программного обеспечения. Так, ведомство предложило ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное ПО.



Татьяна Леухина