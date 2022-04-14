В Татарстане 15 апреля ожидается гроза, сильный дождь и мокрый снег

В Татарстане в пятницу, 15 апреля, ожидается гроза, сильный дождь и мокрый снег. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, гроза и туман возможны завтра ночью и утром. Сильные осадки ожидаются в республике в ночное и дневное время.

Помимо этого, в пятницу в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается сильный ветер порывами до 15—17 м/с.

Фото: Максим Платонов

Напомним, сегодня в республике дождь прогнозируется в отдельных районах. Как сообщали в Гидрометцентре РТ, днем ожидается до +13 градусов.

Татьяна Демина