В Татарстане 15 апреля ожидается гроза, сильный дождь и мокрый снег
В Татарстане в пятницу, 15 апреля, ожидается гроза, сильный дождь и мокрый снег. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
По прогнозу синоптиков, гроза и туман возможны завтра ночью и утром. Сильные осадки ожидаются в республике в ночное и дневное время.
Помимо этого, в пятницу в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается сильный ветер порывами до 15—17 м/с.
Напомним, сегодня в республике дождь прогнозируется в отдельных районах. Как сообщали в Гидрометцентре РТ, днем ожидается до +13 градусов.
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