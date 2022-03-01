Каннский кинофестиваль не будет принимать делегации из России в связи с ситуацией на Украине

Международный Каннский кинофестиваль не будет принимать официальные делегации из России или представителей, связанных с правительством страны, в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ограничение продлится до тех пор, пока ситуация не разрешится на условиях, удовлетворяющих украинский народ. Также организаторы фестиваля выразили свою поддержку народу, кинематографистам и всем людям, находящимся на территории Украины.

Каннский фестиваль должен пройти с 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции.

Фото: wikipedia.org

Ряд компаний, которые занимаются производством фильмов, решили временно остановить прокат свои картин в кинотеатрах России в связи с событиями на Украине. Первой об этом сообщила The Walt Disney Company, затем Sony Pictures. Приостановлен и выход в российских кинотеатрах фильма «Бэтмен».

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова