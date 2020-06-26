Кирилла Серебренникова приговорили к условному сроку

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно по делу о хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа».

«Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания», — цитирует судью Олесю Менделееву «РИА Новости».

Также Серебренников должен будет выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей.

Остальные фигуранты дела — бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский — также приговорены к условным срокам. Итина приговорили к трем годам условно и штрафу 200 тыс. рублей, Малобродского — к двум годам условно и штрафу 300 тыс. рублей.

Режиссер был признан виновным.