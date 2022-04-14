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Новый Генплан Челнов разработан на 70%

12:50, 14.04.2022
Новый Генплан Челнов разработан на 70%
Фото: wikipedia.org

Новый Генеральный план Набережных Челнов готов на 70%, его планируют завершить к декабрю, рассказал руководитель исполкома Фарид Салахов.

Челнинская администрация готова в ближайшее время организовать встречу с разработчиками документа, архитекторами и производственниками, сообщает сhelny-biz.

Салахов подчеркнул, что работа над документом должна быть общей и обсуждаться «со всех сторон».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе этого года архитектурное сообщество Набережных Челнов выразило надежду на то, что недавно созданный в Татарстане Институт пространственного планирования сможет повлиять на работу над раскритикованным Генеральным планом города, предложенным КГАСУ.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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