Новый Генплан Челнов разработан на 70%
Новый Генеральный план Набережных Челнов готов на 70%, его планируют завершить к декабрю, рассказал руководитель исполкома Фарид Салахов.
Челнинская администрация готова в ближайшее время организовать встречу с разработчиками документа, архитекторами и производственниками, сообщает сhelny-biz.
Салахов подчеркнул, что работа над документом должна быть общей и обсуждаться «со всех сторон».
В январе этого года архитектурное сообщество Набережных Челнов выразило надежду на то, что недавно созданный в Татарстане Институт пространственного планирования сможет повлиять на работу над раскритикованным Генеральным планом города, предложенным КГАСУ.
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