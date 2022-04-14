Татарстан попал в тройку наиболее популярных регионов для этнотуризма

Татарстан занял третье место в рейтинге российских регионов, наиболее привлекательных для этнотуризма, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса Tvil.ru.



Казань, Елабугу, Болгар и другие города республики хотели бы посетить 12% туристов.

Первое место по популярности занял Алтайский край — 42%: «Туристы хотят увидеть, как живут в юртах потомки кочевых народов Сибири, чем они питаются, как одеваются. Также многие планируют поездку на майские праздники, чтобы сделать красивые фотографии цветущего маральника на склонах Алтайских гор», — рассказали в пресс-службе сервиса.

На втором месте путешествия в Дагестан — 14%. Здесь Россияне мечтают посмотреть на Сулакский каньон, Сарыкумский бархан, погулять по городу Дербенту и познакомиться с традициями и бытом горцев.

Фото: realnoevremya.ru

В список популярных российских регионов для этнотуризма еще вошли Кабардино-Балкария, Хакасия, Карачаево-Черкессия, Тыва, Саха и Чувашия.

Ростуризм впервые запустит туры из Казани в Санкт-Петербург на основе чартерных рейсов. Вылеты в Санкт-Петербург из Казани запланированы на 29 апреля, 3 мая и 6 мая. Чартерные рейсы выполняет авиакомпания «Ямал».

Маргарита Головатенко