Ростуризм запускает чартерные туры из Казани в Санкт-Петербург и Москву

Фото: Максим Платонов

Ростуризм впервые запустит туры из Казани в Санкт-Петербург на основе чартерных рейсов. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Государственного комитета Татарстана по туризму.

Вылеты в Санкт-Петербург из Казани запланированы на 29 апреля, 3 мая и 6 мая. Чартерные рейсы выполняются авиакомпанией «Ямал».

Одновременно с этим продолжится двусторонняя чартерная программа по направлению Москва — Казань — Москва. Правда, сроки ее действия больше. В майские праздники вылеты назначены уже на 29 апреля, 3 и 6 мая. Но затем они планируются дважды в неделю — по вторникам и пятницам до 10 июня включительно.

Фото: Максим Платонов

Напомним, что туристические чартерные программы запускаются в третий раз. Впервые они стартовали осенью 2021 года и были продолжены в январе 2022 года. По результатам двух этапов услугами чартерной программы воспользовались 1 810 человек. Средняя загрузка на чартерных рейсах составила порядка 95%.

Первый субсидированный чартерный рейс из Москвы в Казани встречали в сентябре 2021 года. Как это было — в материале «Реального времени».

Луиза Игнатьева