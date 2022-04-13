Кандидат в президенты Франции Ле Пен заявила, что считает Крым российским

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не жалеет о запрете на въезд на Украину. Ее слова приводит «РИА Новости».

— Историю не переписать. В Крыму состоялся референдум, Крым был украинским 26 лет, раньше он был российским, и люди решили воссоединиться с Россией, — заявила она в интервью французскому телеканалу.

Фото: pixabay.com

Ле Пен отметила, что не поехала бы в Киев даже при снятии ограничений.

Также кандидат в президенты сообщила, что в случае ее победы на выборах страна выйдет из объединенного военного командования НАТО. Ле Пен заявила, что в случае избрания, после завершения ситуации на Украине, предложит НАТО осуществить стратегическое сближение с Россией.



Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. В ходе его Марин Ле Пен и действующий президент Франции Эммануэль Макрон стали лидерами. Согласно данным экзитпола, Макрон получил 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2% голосов.



Татьяна Леухина