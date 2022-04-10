Макрон и Ле Пен стали лидерами в первом туре выборов президента во Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и кандидат от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен стали лидерами по итогам первого тура выборов президента страны. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным exit-poll, Макрон получает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2% голосов. За ними следует глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, набравший 20,2% голосов. Второй этап выборов, который станет решающим, состоится 24 апреля.

В 2017 году, во время прошлых выборов, по итогам первого тура Макрон набрал 24%, Ле Пен — 21,3%. Во втором туре он одержал победу, получив 66,1%. Ле Пен поддержали 33,9% избирателей.

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Сегодня также проходили выборы президента в Южной Осетии. Они признаны состоявшимися, так как явка избирателей на них превысила 50%.

Дарья Акимова