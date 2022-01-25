Минкультуры России предложило меры по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей

В России предлагается утвердить основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Проект указа президента страны вынесло на общественное обсуждение Минкультуры РФ.

В документе говорится, что угрозу для традиционных ценностей представляют деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций.

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По мнению авторов документа, идеологическое и психологическое воздействие на россиян ведет к насаждению чуждой и разрушительной для общества системы идей и ценностей, включающих в себя культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру.

Государству следует проводить системную и последовательную политику в сфере традиционных ценностей, «выработанных в ходе тысячелетней истории России». Особое внимание предлагается уделить защите брака и оказанию всесторонней помощи религиозным организациям традиционных конфессий.

В ноябре прошлого года в Татарстане утвердили концепцию формирования культурной компетенции личности до 2030 года. Ее цель — в определении стратегических направлений формирования культурной компетенции личности для сохранения и развития историко-культурных ценностей, устойчивого развития многонациональной республики.



Татьяна Леухина