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КАМАЗ перейдет на выпуск машин с российскими запчастями

07:50, 09.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
КАМАЗ перейдет на выпуск машин с российскими запчастями
Фото: Тимур Рахматуллин

Компания КАМАЗ до конца марта планирует перейти на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов, сообщают «Известия», ссылаясь на письмо гендиректора торгово-финансовой компании Дмитрия Леонова.

Такое решение принято в связи с тем, что компания столкнулась с дефицитом импортных запчастей из-за санкций. Теперь КАМАЗ не может выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins из США, коробкой передачи ZF и топливной аппаратурой Bosch из Германии.

Весь модельный ряд К3 будет производиться в комплектациях с российскими аналогами — КПП 154, двигателями КАМАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ. Если модификации с российскими комплектующими будут отсутствовать, то заказ не примут в производство, отметил Леонов.

Представитель КАМАЗа Олег Афанасьев сообщил, что пока компания обеспечена комплектующими, поэтому продолжает выпуск более дорогих серий грузовиков. Он отметил, что рынок сократится из-за ухода иностранных брендов. В связи с этим доля концерна на рынке может даже увеличиться.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко
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