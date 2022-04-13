За прошлый год Счетная палата Татарстана выявила финансовые нарушения на сумму 3,4 млрд рублей

Заместитель председателя Счетной палаты Татарстана Альберт Валеев рассказал, что за прошлый год сумма финансовых нарушений в республике составила 3,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

По его словам, всего за 2021 год было проведено 45 проверок на 384 объектах. Кроме того, в рамках контроля использования бюджетных средств была проверена реализация семи национальных проектов.

Валеев отметил, что больше всего нарушений выявлено в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью, бухгалтерской отчетности, государственных закупок.

По результатам проверок приняты меры устранения выявленных финансовых нарушений на сумму 3,1 млрд рублей (90,9% от объема нарушений). К административной ответственности привлечены два юридических и 24 должностных лица, а также возбуждено пять уголовных дел.

Фото: realnoevremya.ru

4 апреля сообщалось, что Счетная палата Татарстана провела проверку расходования бюджетных средств государственной и муниципальной собственности в Буинском районе республики и обнаружила искажение финансовой отчетности местными учреждениями на сумму 124,3 млн рублей.

По словам аудитора Александра Якупова, большая часть нарушений связана с ошибками в бухгалтерском учете. К примеру, Буинское АТП передало 16 школьных автобусов в оперативное управление образовательным учреждениям района.

Максим Кокунин