Великобритания приостанавливает научное сотрудничество с Россией

Великобритания приняла решение приостановить сотрудничество с Россией в сфере исследований и инноваций из-за событий на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны Джорджа Фримена.

По словам Фримена, сотрудничество приостанавливается с университетами и компаниями, имеющими стратегическую ценность для российского государства. Цель — ввести меры, имеющие негативный эффект для организаций и лиц, тесно связанных с Кремлем, но не применять санкции в отношении ученых, чьи научные интересы не представляют угрозы.

Фримен добавил, что приостановлена выплата государственных грантов на осуществление проектов, «имеющих российское измерение». Новые совместные проекты с участием России по линии государственных исследовательских организаций финансироваться не будут. Прекращается и межправительственный диалог между двумя странами в области научных и инновационных проектов.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс назвала условия для снятия санкций против России. По ее словам, это — прекращение огня и вывод войск с территории Украины.



Дарья Акимова