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Великобритания расширила санкционный список против России

13:19, 31.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Великобритания расширила санкционный список против России
Фото: pixabay.com

Великобритания расширила санкционный список против России, сообщает ТАСС.

Под санкциями оказались начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев и журналист ВГТРК Сергей Брилев.

Также под санкции Британии попали медиагруппа «Россия сегодня» и телеканал RT, руководитель Sputnik Антон Анисимов.

Фото: pxhere.com

В конце марта Великобритания приняла решение приостановить сотрудничество с Россией в сфере исследований и инноваций из-за событий на Украине.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс назвала условия для снятия санкций против России. По ее словам, это — прекращение огня и вывод войск с территории Украины.

Маргарита Головатенко
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