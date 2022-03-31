Великобритания расширила санкционный список против России
Великобритания расширила санкционный список против России, сообщает ТАСС.
Под санкциями оказались начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев и журналист ВГТРК Сергей Брилев.
Также под санкции Британии попали медиагруппа «Россия сегодня» и телеканал RT, руководитель Sputnik Антон Анисимов.
В конце марта Великобритания приняла решение приостановить сотрудничество с Россией в сфере исследований и инноваций из-за событий на Украине.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс назвала условия для снятия санкций против России. По ее словам, это — прекращение огня и вывод войск с территории Украины.
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