Российские авиакомпании получат субсидии в размере до 110 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что авиакомпании страны получат субсидии в размере до 110 млрд рублей на операционную деятельность. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам вице-премьера, выдаваться они будут в зависимости от расстояния и количества перевезенных пассажиров. Он добавил, что в части авиаперевозок приняты меры, позволяющие обеспечить функционирование авиаперевозчиков и перевозку пассажиров в летне-осенний период.

Кроме того, все программы поддержки перелетов пассажиров Дальнего Востока, Крыма и Калининграда будут сохранены. Белоусов рассказал, что на это запланировано более 27,5 млрд рублей. Также выделено 19,5 млрд рублей на возвращение денежных средств пассажирам отмененных рейсов.

Фото: Максим Платонов

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что необходимо скорректировать стратегию развития авиаотрасли в России. Также он поручил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Ожидается, что она будет действовать с апреля по октябрь 2022 года.





Дарья Акимова