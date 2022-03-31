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Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на перелеты по России

18:05, 31.03.2022 1
Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на перелеты по России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что она будет действовать с апреля по октябрь 2022 года. Объем финансирования — 110 млрд.

Операционную деятельность российских авиакомпаний необходимо поддерживать не за счет пассажиров, отметил глава государства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гражданам, чьи авиарейсы отменили, необходимо возместить расходы. Это касается авиабилетов и на внутренние, и на зарубежные рейсы. Правительству необходимо в сжатые сроки запустить такой механизм.

Также Путин поручил компенсировать расходы аэропортов на период простоя из-за ограничения перелетов.

Сегодня глава государства заявил о необходимости скорректировать стратегию развития авиаотрасли в России. Он отметил, что доля отечественных самолетов за 10 лет должна кардинально вырасти.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесТранспорт

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:44
    Здорово, а нельзя просто стоимость авиабилетов понизить
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