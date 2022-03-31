Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на перелеты по России

Президент России Владимир Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что она будет действовать с апреля по октябрь 2022 года. Объем финансирования — 110 млрд.

Операционную деятельность российских авиакомпаний необходимо поддерживать не за счет пассажиров, отметил глава государства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гражданам, чьи авиарейсы отменили, необходимо возместить расходы. Это касается авиабилетов и на внутренние, и на зарубежные рейсы. Правительству необходимо в сжатые сроки запустить такой механизм.

Также Путин поручил компенсировать расходы аэропортов на период простоя из-за ограничения перелетов.

Сегодня глава государства заявил о необходимости скорректировать стратегию развития авиаотрасли в России. Он отметил, что доля отечественных самолетов за 10 лет должна кардинально вырасти.

Татьяна Леухина