Банк ЗЕНИТ снижает тарифы на эквайринг

Банк ЗЕНИТ снижает тарифы на торговый и интернет-эквайринг для предприятий, которые реализуют социально значимые товары или оказывают такие услуги. С 18 апреля по 31 августа 2022 года комиссия для таких компаний составит не более 1%. Мера позволит бизнесу перестроить свою логистику и процессы, а также сократить издержки на эквайринг. Список отраслей, где применяются сниженные тарифы, определен ЦБ РФ.

«Льготные ставки по эквайрингу помогут юридическим лицам снизить финансовые затраты на ежедневные операции. Для действующих клиентов Банка ЗЕНИТ изменения в тарифах произойдут автоматически. Новые договоры будут оформлены уже с учетом комиссии не более 1%», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

В соответствии с предписанием Банка России сниженные тарифы распространяются на торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов. Кроме того, в список вошли компании, оказывающие услуги в сфере связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма, а также перевозки пассажиров.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»