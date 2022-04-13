Главное о коронавирусе на 13 апреля: 500 миллионов заболевших в мире, Татарстан может накрыть новая волна
В Татарстане на данный момент преобладает омикрон-штамм
За последние сутки в Татарстане выявлено 252 случая заражения коронавирусом. Всего на 13 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 140 624. Выздоровели за весь период 134 608 человек, в том числе 423 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 925 человек, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 64 человека.
- Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов сообщил, что до лета Татарстан и Россия могут пережить очередной подъем заболеваемости коронавирусом. По его словам, на это указывает новая волна COVID-19 в Китае, где сейчас объявлен самый масштабный локдаун с начала пандемии. Он отметил, что вирус мутирует и становится более заразным, а если он утратит эту способность, то возможны два варианта: либо он исчезнет, либо станет сезонным заболеванием. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Лопушов также рассказал, что в республике на данный момент преобладает омикрон-штамм COVID-19, но данных, какая это разновидность «омикрона» — ВА.1 или ВА.2 («стелс-омикрон»), пока нет. По его словам, такой вариант коронавируса характеризуется повышенной заразностью по сравнению с «дельтой», но в основном вызывает легкое течение заболевания. Однако у пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями даже обычный «омикрон» может протекать довольно тяжело, подчеркнул эксперт.
- Эпидемиолог добавил, что уровень заболеваемости COVID-19 в Татарстане не дает повода расслабляться. По его словам, локдаун в республике вводился при показателе 50 заболевших в сутки, а сейчас ежесуточно фиксируется около 250 инфицированных. Он призвал население соблюдать меры профилактики, носить маски и проходить вакцинацию. На данный момент уровень коллективного иммунитета в республике составляет 46% при нормативе в 80%.
Медведев назвал ситуацию с коронавирусом в России спокойной
За последние сутки в России выявили 11 754 новых случая коронавируса, выздоровели 28 135 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 030 579 человек, а выздоровевших — до 17 299 263. За сутки болезнь унесла жизни 267 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 372 512 человек.
- Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране относительно спокойна, но еще не стерильна, поэтому нужно быть готовым к новым всплескам. Он также обратил внимание на ситуацию в Китае. По его словам, важно не ослаблять межведомственное взаимодействие по теме COVID-19 и быть готовым к любой ситуации.
- Кроме того, Медведев считает, что надо обеспечить экспресс-тестирование на различные инфекции на пунктах пропуска через государственную границу России, чтобы снизить риск завоза заболеваний. По его словам, борьба с распространением инфекции требует международного сотрудничества, в том числе — в формате Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) даже с учетом всей критики, которая раздавалась в ее адрес в период пандемии коронавируса.
- Директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов сообщил, что подтвержденных случаев инфицирования новым вариантом «омикрона» XE в России еще не фиксировали, в настоящее время уже обнаружено около девяти разнообразных штаммов COVID-19. Британский вариант коронавируса XE является гибридом двух омикрон-штаммов и, возможно, более заразен, отметил эксперт.
- Центр им. Чумакова внес, а Минздрав России утвердил изменения в инструкцию к вакцине против COVID-19 «КовиВак». В раздел «Побочные действия» включили 33 новых побочных эффекта. В списке поствакцинальных нежелательных проявлений появились аллергические реакции — крапивница, ангиоотек, анафилактический шок. Также указана возможность развития сыпи и зуда кожи, боль в мышцах и суставах, головокружение, обморок, нарушение чувствительности и тахикардия.
- Научный руководитель Центра аналитики динамических процессов и систем Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров сообщил, что количество новых случаев заражения коронавируса, регистрируемое в стране за сутки, к началу майских праздников может сократиться — с 10,9 тысячи до менее 5 тысяч. По его словам, новая волна подъема заболеваемости, характерная для европейских стран, может обойти Россию.
- Министерство спорта России внесло изменения в регламент по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований на федеральных спортивных базах в связи с улучшающейся эпидемиологической ситуацией в стране. Согласно изменениям, ПЦР-тестирование спортсменов и сотрудников баз будет проводиться только в случае выявления симптомов ОРВИ или коронавируса, будет отменен карантин и вахтовый метод работы для сотрудников баз.
- Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что третья фаза клинических исследований «Конвасэл» начнется в конце лета этого года. В ее рамках будет оцениваться безопасность, иммуногенность и профилактическая эффективность вакцины. Наблюдать за добровольцами, которые участвуют в исследованиях, будут не менее шести месяцев.
- Тихвинская больница Ленинградской области приняла на лечение 38 беженцев из Мариуполя, им оказывают неотложную помощь, в основном у пациентов фиксируют травмы и коронавирус. Отмечается, что большинство первичных исследований делают прямо на базе — с помощью амбулаторий на колесах. Здесь проводят флюорографию, берут кровь, консультируют терапевт и узкие специалисты.
- В медучреждения Ярославской области поступила новая партия экспресс-тестов на COVID-19. По информации профильного департамента, тесты распределены по медицинским учреждениям региона в соответствии с количеством пациентов, прикрепленных к медорганизациям. Диагностика пациентов на наличие коронавируса с помощью экспресс-тестов будет проводиться пациентам с признаками или подозрением на вирусные заболевания, а также в приемных отделениях медучреждений при экстренной и плановой госпитализации.
- В Приморье отменена обязательная вакцинация от коронавируса для людей, работающих в сферах образования, медицины, обслуживания населения. Отмечается, что для этих категорий достигнут коллективный иммунитет более 80%. Общий план по законченной вакцинации в крае выполнен лишь на 63,18%, что не позволяет сформировать коллективный иммунитет. Добровольная и бесплатная вакцинация продолжается.
В ВОЗ заявили, что неравенство в доступе к вакцинам негативно сказалось на борьбе с пандемией
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 500 903 088 человек, 6 185 143 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 478 065). На второй строчке — Индия (43 036 934), на третьей — Бразилия (30 184 286), на четвертой — Франция (27 353 225), на пятой — Великобритания (21 846 115).
Больше всего смертей зафиксировано в США (986 408). За ними следуют Бразилия (661 741), Индия (521 710), Россия (364 779, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 805).
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за минувшую неделю коронавирусом заразились более 7 млн человек и более 22 тысяч умерли. Число летальных исходов снизилось на 18% по сравнению с предшествующими семью днями, а число случаев заражения сократилось на 24%. Отмечается, что с 4 по 10 апреля число новых случаев COVID-19 и смертей продолжало снижаться третью неделю подряд.
- Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что неравенство в доступе населения к вакцинам, средствам диагностики и терапии негативно сказалось на усилиях мирового сообщества, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. Он напомнил, что граждане некоторых стран сейчас получают уже четвертую дозу вакцины от коронавируса, тогда как треть населения планеты еще не получила ни одной дозы, в Африке не привиты 83% жителей.
- Лондонская полиция выписала более 50 штрафов участникам вечеринок в резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и других правительственных зданиях в период действия жестких ограничений в первые волны пандемии COVID-19. Отмечается, что первые 20 штрафов были выписаны еще в конце марта, спустя две недели полицейские установили еще 30 случаев нарушения антиковидных правил. При этом сотрудники правоохранительных органов не разглашают имена оштрафованных, равно как дату и место мероприятий, которые были проведены в разгар пандемии.
- Управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани рассказал, что на борту Международной космической станции были выращены кристаллы белков разных штаммов коронавируса. По его словам, по размеру выращенные на 3D-биопринтере кристаллы COVID-19 больше тех, которые можно вырастить на Земле. Хесуани подчеркнул, что изучение структуры белка поможет подобрать лекарство для того, чтобы блокировать вирус.
- Новый вариант коронавируса, получивший название Xf, совмещающий омикрон-штамм и дельта-штамм, был выделен в итальянской лаборатории в небольшом городе Пьевесестин. Отмечается, что данный вариант был выявлен у местного инфицированного, который заразился около двух месяцев назад. Пациент в возрасте 50 лет страдал многими патологиями и умер. Как утверждает возглавляющий лабораторию микробиолог Витторио Самбри, новый вариант коронавируса не стал причиной его смерти.
- Тайваньский производитель электроники Pegatron Corp, занимающийся в частности сборкой продуктов Apple Inc., приостановил работу предприятий в Шанхае, а также в соседней провинции Цзянсу в связи с ковид-ограничениями. Отмечается, что именно на этих предприятиях осуществляется сборка iPhone и ряда других продуктов Apple. В компании сообщили о сохранении связи с местными властями, рассчитывая возобновить операции как можно быстрее.
- Китайские ученые разработали индекс налета на языке у больных коронавирусом, который можно использовать для прогноза тяжести течения заболевания. Для расчета язык делится на шесть частей. Каждый участок оценивается по шкале от 0 до 2 по трем параметрам: толщина налета, его жирность и цвет. Полученные баллы суммируются. Эксперименты показали, что постепенное повышение индекса свидетельствует о высокой вероятности скорой госпитализации, а снижение — признак приближающегося выздоровления.
- Правительство Чили решило с 14 апреля отменить все ограничения на въезд в страну через открытые к этому моменту пункты пропуска. Замминистра здравоохранения республики Кристобаль Куадрадо сообщил, что с четверга Чили будет находиться на этапе «первый уровень угрозы». Этот уровень подразумевает ситуацию, когда в стране циркулируют те же штаммы, что и в других странах. На этом этапе нет ограничений для тех, кто выезжает из страны или въезжает в нее.
- Китайские власти за минувшие сутки зарегистрировали 28 038 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, что стало новым максимумом за пандемию. Показатель оказался на 13,7% выше, чем днем ранее, и на 36% превзошел динамику роста заражаемости, которая была зафиксирована неделю назад. Уточняется, что среди инфицированных, выявленных за вторник, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 1 513 человек, остальные 26 525 — бессимптомные носители. 118 из указанных заболевших прибыли из-за границы. Число заразившихся, проходящих лечение в Китае, превышает 280,2 тыс. человек. Это в два раза больше, чем 6 апреля.
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