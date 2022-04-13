Главное о коронавирусе на 13 апреля: 500 миллионов заболевших в мире, Татарстан может накрыть новая волна

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на данный момент преобладает омикрон-штамм



За последние сутки в Татарстане выявлено 252 случая заражения коронавирусом. Всего на 13 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 140 624. Выздоровели за весь период 134 608 человек, в том числе 423 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 925 человек, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 64 человека.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов сообщил, что до лета Татарстан и Россия могут пережить очередной подъем заболеваемости коронавирусом. По его словам, на это указывает новая волна COVID-19 в Китае, где сейчас объявлен самый масштабный локдаун с начала пандемии. Он отметил, что вирус мутирует и становится более заразным, а если он утратит эту способность, то возможны два варианта: либо он исчезнет, либо станет сезонным заболеванием. Подробнее — в материале «Реального времени».

Лопушов также рассказал, что в республике на данный момент преобладает омикрон-штамм COVID-19, но данных, какая это разновидность «омикрона» — ВА.1 или ВА.2 («стелс-омикрон»), пока нет. По его словам, такой вариант коронавируса характеризуется повышенной заразностью по сравнению с «дельтой», но в основном вызывает легкое течение заболевания. Однако у пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями даже обычный «омикрон» может протекать довольно тяжело, подчеркнул эксперт.

Фото: Ринат Назметдинов

Эпидемиолог добавил, что уровень заболеваемости COVID-19 в Татарстане не дает повода расслабляться. По его словам, локдаун в республике вводился при показателе 50 заболевших в сутки, а сейчас ежесуточно фиксируется около 250 инфицированных. Он призвал население соблюдать меры профилактики, носить маски и проходить вакцинацию. На данный момент уровень коллективного иммунитета в республике составляет 46% при нормативе в 80%.

Медведев назвал ситуацию с коронавирусом в России спокойной

За последние сутки в России выявили 11 754 новых случая коронавируса, выздоровели 28 135 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 030 579 человек, а выздоровевших — до 17 299 263. За сутки болезнь унесла жизни 267 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 372 512 человек.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране относительно спокойна, но еще не стерильна, поэтому нужно быть готовым к новым всплескам. Он также обратил внимание на ситуацию в Китае. По его словам, важно не ослаблять межведомственное взаимодействие по теме COVID-19 и быть готовым к любой ситуации.

Кроме того, Медведев считает, что надо обеспечить экспресс-тестирование на различные инфекции на пунктах пропуска через государственную границу России, чтобы снизить риск завоза заболеваний. По его словам, борьба с распространением инфекции требует международного сотрудничества, в том числе — в формате Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) даже с учетом всей критики, которая раздавалась в ее адрес в период пандемии коронавируса.

Фото: kremlin.ru

Директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов сообщил, что подтвержденных случаев инфицирования новым вариантом «омикрона» XE в России еще не фиксировали, в настоящее время уже обнаружено около девяти разнообразных штаммов COVID-19. Британский вариант коронавируса XE является гибридом двух омикрон-штаммов и, возможно, более заразен, отметил эксперт.

Центр им. Чумакова внес, а Минздрав России утвердил изменения в инструкцию к вакцине против COVID-19 «КовиВак». В раздел «Побочные действия» включили 33 новых побочных эффекта. В списке поствакцинальных нежелательных проявлений появились аллергические реакции — крапивница, ангиоотек, анафилактический шок. Также указана возможность развития сыпи и зуда кожи, боль в мышцах и суставах, головокружение, обморок, нарушение чувствительности и тахикардия.

Научный руководитель Центра аналитики динамических процессов и систем Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров сообщил, что количество новых случаев заражения коронавируса, регистрируемое в стране за сутки, к началу майских праздников может сократиться — с 10,9 тысячи до менее 5 тысяч. По его словам, новая волна подъема заболеваемости, характерная для европейских стран, может обойти Россию.

Фото: realnoevremya.ru

Министерство спорта России внесло изменения в регламент по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований на федеральных спортивных базах в связи с улучшающейся эпидемиологической ситуацией в стране. Согласно изменениям, ПЦР-тестирование спортсменов и сотрудников баз будет проводиться только в случае выявления симптомов ОРВИ или коронавируса, будет отменен карантин и вахтовый метод работы для сотрудников баз.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что третья фаза клинических исследований «Конвасэл» начнется в конце лета этого года. В ее рамках будет оцениваться безопасность, иммуногенность и профилактическая эффективность вакцины. Наблюдать за добровольцами, которые участвуют в исследованиях, будут не менее шести месяцев.

Тихвинская больница Ленинградской области приняла на лечение 38 беженцев из Мариуполя, им оказывают неотложную помощь, в основном у пациентов фиксируют травмы и коронавирус. Отмечается, что большинство первичных исследований делают прямо на базе — с помощью амбулаторий на колесах. Здесь проводят флюорографию, берут кровь, консультируют терапевт и узкие специалисты.

Фото: Ринат Назметдинов

В медучреждения Ярославской области поступила новая партия экспресс-тестов на COVID-19. По информации профильного департамента, тесты распределены по медицинским учреждениям региона в соответствии с количеством пациентов, прикрепленных к медорганизациям. Диагностика пациентов на наличие коронавируса с помощью экспресс-тестов будет проводиться пациентам с признаками или подозрением на вирусные заболевания, а также в приемных отделениях медучреждений при экстренной и плановой госпитализации.

В Приморье отменена обязательная вакцинация от коронавируса для людей, работающих в сферах образования, медицины, обслуживания населения. Отмечается, что для этих категорий достигнут коллективный иммунитет более 80%. Общий план по законченной вакцинации в крае выполнен лишь на 63,18%, что не позволяет сформировать коллективный иммунитет. Добровольная и бесплатная вакцинация продолжается.

В ВОЗ заявили, что неравенство в доступе к вакцинам негативно сказалось на борьбе с пандемией

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 500 903 088 человек, 6 185 143 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 478 065). На второй строчке — Индия (43 036 934), на третьей — Бразилия (30 184 286), на четвертой — Франция (27 353 225), на пятой — Великобритания (21 846 115).



Больше всего смертей зафиксировано в США (986 408). За ними следуют Бразилия (661 741), Индия (521 710), Россия (364 779, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 805).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за минувшую неделю коронавирусом заразились более 7 млн человек и более 22 тысяч умерли. Число летальных исходов снизилось на 18% по сравнению с предшествующими семью днями, а число случаев заражения сократилось на 24%. Отмечается, что с 4 по 10 апреля число новых случаев COVID-19 и смертей продолжало снижаться третью неделю подряд.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что неравенство в доступе населения к вакцинам, средствам диагностики и терапии негативно сказалось на усилиях мирового сообщества, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. Он напомнил, что граждане некоторых стран сейчас получают уже четвертую дозу вакцины от коронавируса, тогда как треть населения планеты еще не получила ни одной дозы, в Африке не привиты 83% жителей.

Фото: Максим Платонов

Лондонская полиция выписала более 50 штрафов участникам вечеринок в резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и других правительственных зданиях в период действия жестких ограничений в первые волны пандемии COVID-19. Отмечается, что первые 20 штрафов были выписаны еще в конце марта, спустя две недели полицейские установили еще 30 случаев нарушения антиковидных правил. При этом сотрудники правоохранительных органов не разглашают имена оштрафованных, равно как дату и место мероприятий, которые были проведены в разгар пандемии.

Управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани рассказал, что на борту Международной космической станции были выращены кристаллы белков разных штаммов коронавируса. По его словам, по размеру выращенные на 3D-биопринтере кристаллы COVID-19 больше тех, которые можно вырастить на Земле. Хесуани подчеркнул, что изучение структуры белка поможет подобрать лекарство для того, чтобы блокировать вирус.

Новый вариант коронавируса, получивший название Xf, совмещающий омикрон-штамм и дельта-штамм, был выделен в итальянской лаборатории в небольшом городе Пьевесестин. Отмечается, что данный вариант был выявлен у местного инфицированного, который заразился около двух месяцев назад. Пациент в возрасте 50 лет страдал многими патологиями и умер. Как утверждает возглавляющий лабораторию микробиолог Витторио Самбри, новый вариант коронавируса не стал причиной его смерти.

Фото: Максим Платонов

Тайваньский производитель электроники Pegatron Corp, занимающийся в частности сборкой продуктов Apple Inc., приостановил работу предприятий в Шанхае, а также в соседней провинции Цзянсу в связи с ковид-ограничениями. Отмечается, что именно на этих предприятиях осуществляется сборка iPhone и ряда других продуктов Apple. В компании сообщили о сохранении связи с местными властями, рассчитывая возобновить операции как можно быстрее.

Китайские ученые разработали индекс налета на языке у больных коронавирусом, который можно использовать для прогноза тяжести течения заболевания. Для расчета язык делится на шесть частей. Каждый участок оценивается по шкале от 0 до 2 по трем параметрам: толщина налета, его жирность и цвет. Полученные баллы суммируются. Эксперименты показали, что постепенное повышение индекса свидетельствует о высокой вероятности скорой госпитализации, а снижение — признак приближающегося выздоровления.

Фото: atorus.ru

Правительство Чили решило с 14 апреля отменить все ограничения на въезд в страну через открытые к этому моменту пункты пропуска. Замминистра здравоохранения республики Кристобаль Куадрадо сообщил, что с четверга Чили будет находиться на этапе «первый уровень угрозы». Этот уровень подразумевает ситуацию, когда в стране циркулируют те же штаммы, что и в других странах. На этом этапе нет ограничений для тех, кто выезжает из страны или въезжает в нее.

Китайские власти за минувшие сутки зарегистрировали 28 038 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, что стало новым максимумом за пандемию. Показатель оказался на 13,7% выше, чем днем ранее, и на 36% превзошел динамику роста заражаемости, которая была зафиксирована неделю назад. Уточняется, что среди инфицированных, выявленных за вторник, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 1 513 человек, остальные 26 525 — бессимптомные носители. 118 из указанных заболевших прибыли из-за границы. Число заразившихся, проходящих лечение в Китае, превышает 280,2 тыс. человек. Это в два раза больше, чем 6 апреля.

Максим Кокунин