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В России не зарегистрировали случаи заражения новым вариантом «омикрона» XE

01:31, 13.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России не зарегистрировали случаи заражения новым вариантом «омикрона» XE
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России не фиксировали подтвержденных случаев инфицирования новым вариантом «омикрона» XE. Сейчас в стране уже обнаружили около девяти разнообразных штаммов COVID-19, заявил директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

Сейчас в СМИ активно распространяется информация ВОЗ о появлении нового варианта коронавируса — ХЕ. Это рекомбинантный вирус-гибрид двух разновидностей штамма «омикрон» — BA.1 и BA.2. Впервые его выявили в январе 2022 года в Великобритании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Результаты исследований показывают, что новый вариант «омикрона» имеет способность к более быстрому росту в лабораторных условиях, это позволяет предположить, что новый вариант более заразен, пишет ТАСС.

Во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил, что в стране возможен подъем заболеваемости коронавирусом в конце мая — июне. Сила новой волны будет зависеть от того, как поведут себя россияне. Это касается вопросов прививок и ревакцинации, соблюдения санитарных норм и правил.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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