В Казани ночью сгорела рекламная вывеска у ресторана «Макдоналдс»
Около ресторана «Макдоналдс» в Вахитовском районе Казани на улице Саид-Галеева, 4 ночью загорелась рекламная вывеска, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Пожар произошел на улице на площади 4 кв. м, его потушили сотрудники ресторана до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Из здания самостоятельно эвакуировались шесть сотрудников заведения, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Недавно в Челнах подростка госпитализировали с отравлением дымом — в квартире загорелось зарядное устройство. Огонь перешел на мебель и вещи. Площадь пожара составила 1 кв. м.
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