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В Казани ночью сгорела рекламная вывеска у ресторана «Макдоналдс»

08:31, 13.04.2022
В Казани ночью сгорела рекламная вывеска у ресторана «Макдоналдс»
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Около ресторана «Макдоналдс» в Вахитовском районе Казани на улице Саид-Галеева, 4 ночью загорелась рекламная вывеска, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожар произошел на улице на площади 4 кв. м, его потушили сотрудники ресторана до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Из здания самостоятельно эвакуировались шесть сотрудников заведения, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Недавно в Челнах подростка госпитализировали с отравлением дымом — в квартире загорелось зарядное устройство. Огонь перешел на мебель и вещи. Площадь пожара составила 1 кв. м.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоБизнес Татарстан

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