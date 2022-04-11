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В Челнах подростка госпитализировали с отравлением дымом — в квартире загорелось зарядное устройство

12:45, 11.04.2022
В Челнах подростка госпитализировали с отравлением дымом — в квартире загорелось зарядное устройство
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Автозаводском районе Набережных Челнов в квартире на проспекте Яшьлек, дом №31 подростка 2005 года рождения госпитализировали с отравлением продуктами горения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Юношу спасла из горящей квартиры родственница, его госпитализировали в КДМЦ.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома загорелось зарядное устройство для смартфона. Огонь перешел на мебель и вещи. Площадь пожара составила 1 кв. м.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Вчера в Казани произошел пожар в многоэтажке на проспекте Победы. Пострадавших в результате инцидента нет. Площадь горения составила 5 квадратных метров.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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