Президент ФРГ считает, что нормализация отношений с Россией при Путине невозможна

Вернуться к нормальным отношениям с Россией при президенте Владимире Путине невозможно. Такое мнение выразил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он заявил о необходимости задокументировать и расследовать «российские военные преступления на Украине, преступники и те, кто нес политическую ответственность, должны быть призваны к ответу», передает «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что страна не собирается изолироваться, как и ее нельзя изолировать в современном мире. Россия готова сотрудничать со всеми своими партнерами, которые хотят взаимодействовать с нею.



Вчера в Москву на встречу с Путиным прибывал канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он заявил, что переговоры были открытыми и прямыми, но жесткими.



Татьяна Леухина