Канцлер Австрии заявил, что переговоры с Путиным были прямыми, но жесткими

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что переговоры были открытыми и прямыми, но жесткими. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.

В ходе встречи Нехаммер дал понять, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться. Отдельно он подчеркнул, что «это был не дружеский визит».

Фото: kremlin.ru

Также канцлер заявил, что на встрече с российским лидером прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы.

В минувшие выходные Нехаммер проводил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее в Кремле сообщали, что канцлер Австрии и президент России будут обсуждать ситуацию вокруг Украины. Встреча была закрытой по просьбе австрийской стороны.

Татьяна Леухина