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Песков: Путин пока не планирует совещание с военными

22:40, 12.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Песков: Путин пока не планирует совещание с военными
Фото: kremlin.ru

Традиционного военного совещания пока нет в планах президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Но очевидно, что пока идет операция, то, конечно, по крайней мере армейский командный состав занят. Поэтому, конечно, эта практика будет дальше продолжаться, но пока четких дат нет в связи с продолжением операции, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что цели и задачи специальной военной операции РФ на Украине будут выполнены, в этом нет никаких сомнений. Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы помочь жителям Донбасса.

На прошлой неделе глава государства обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ход специальной военной операции на Украине, а также переговоры между делегациями Москвы и Киева. Во время совещания особое внимание уделялось необходимости активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны.

Татьяна Леухина
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