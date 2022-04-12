Песков: Путин пока не планирует совещание с военными

Традиционного военного совещания пока нет в планах президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Но очевидно, что пока идет операция, то, конечно, по крайней мере армейский командный состав занят. Поэтому, конечно, эта практика будет дальше продолжаться, но пока четких дат нет в связи с продолжением операции, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что цели и задачи специальной военной операции РФ на Украине будут выполнены, в этом нет никаких сомнений. Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы помочь жителям Донбасса.

На прошлой неделе глава государства обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ход специальной военной операции на Украине, а также переговоры между делегациями Москвы и Киева. Во время совещания особое внимание уделялось необходимости активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны.



Татьяна Леухина