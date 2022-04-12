В Татарстане в августе пройдет профориентационный форум «PROFДвижение»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в августе состоится профориентационный форум «PROFДвижение». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

С предложением провести мероприятия выступали ПАО «КАМАЗ» и Минтруда РТ. Форум пройдет с 22 по 27 августа. На его проведение выделят 2,25 млн рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

В августе прошлого года Казань выбрали пилотной площадкой по внедрению профориентационных выставок для школьников.



В прошлом году в форуме «PROFДвижение» приняли участие 200 школьников из Татарстана и Чечни.



Татьяна Леухина