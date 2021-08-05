Казань выбрали пилотной площадкой по внедрению профориентационных выставок для школьников

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань выбрали пилотной площадкой по внедрению профориентационных выставок для школьников. Их планируется проводить для учеников 6—11-го классов по федеральному проекту «Билет в будущее».

Проект запустят уже в сентябре. До конца 2021 года в нем задействуют несколько тысяч детей из Татарстана, сообщил управляющий директор фонда гуманитарных проектов Иван Есин в рамках федерального форума «Россия — моя история. Новые горизонты».

В начале осени должна заработать онлайн-платформа, где школьники пройдут тестирование на выявление склонностей и внутренней мотивации. Им в этом помогут специалисты психологического факультета МГУ. Затем в октябре — декабре в парке «Россия — моя история» организуют большую профориентационную выставку.

Есин считает, что она поможет школьникам выбрать специальность, так как примерно 80% из них «не понимают и не считают важным искать профессию, в которой они хотят самореализоваться», пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Набережных Челнах на этой неделе открылся Всероссийский молодежный профориентационный форум «PROFдвижение». В нем участвую 200 школьников из Татарстана и Чечни.



Татьяна Демина