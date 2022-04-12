На строительство систем газоснабжения и сетей газораспределения в Татарстане направят более 108 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На строительство систем газоснабжения и сетей газораспределения, а также реконструкцию последних и установку котла наружного размещения в населенных пунктах Татарстана направят более 108 миллионов рублей. Средства выделяются из республиканского бюджета.



Реконструкция сетей газопотребления с установкой котла наружного размещения запланирована в:

ООШ в селе Кулле-Кими Атнинского района.

СДК села Коргуза Верхнеуслонского района.

детском саду в деревне Юсуп-Алан Сабинского района.

ИК в селе Антоновка Спасского района.

СОШ в селе Нармонка Тетюшского района.

СДК в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района.

Балтасинская гимназия в пгт. Балтаси по ул. Наримана, №93/1.

Реконструкция внутридомовых сетей газопотребления пройдет в Бугульме в домах №1, №3, №5, №6 и №8 по ул. Каротажная, следует из документации на портале госзакупок. В Агрызе запланирована реконструкции инженерных сетей к блочно-модульной котельной по ул. Карла Маркса, 3А. Сетей газоснабжения построят в Кукморе.

Фото: Максим Платонов (архив)

Строительство сетей газопотребления с установкой котла наружного размещения намечена для:

крытого футбольного манежа по ул. Тугарова в Елабуге.

к жилым домам в селе Мальцево Елабужского района.

к жилым домам в селе Горкино Лениногорского района.

к жилым домам в деревне Эстачи Высокогорского района.

Работы требуется выполнить до 1 декабря 2022 года. Заказчик — Главное управление инженерных сетей Татарстана.

На этой неделе стало известно, что в Татарстане заключили более 5,3 тыс. договоров на подведение газа — республика лидирует по этому показателю. В марте замгендиректора по производству «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов сообщал, что в регионе приняли в работу более 8,5 тыс. заявок, заключили более 4 тысяч договоров на проведение газа. Уже к 1,6 тыс. домовладениям подвели газопровод к границам их земельных участков, однако пока подключили только 240 домохозяйств.



Татьяна Демина