Татарстан лидирует по числу заключенных договоров на подведение газа

В Татарстане заключили более 5,3 тыс. договоров на подведение газа. Республика лидирует по этому показателю, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании федерального штаба по газификации.

За прошедшие две недели было получено более 37 тыс. новых заявок на подведение газа. Всего принято 548 тыс. заявок, заключено 318 тыс. договоров, подключено 112 тыс. домовладений.

Фото: Максим Платонов (архив)

По сводному плану-графику, газ могут подвести к более чем 1,2 млн домовладений в рамках догазификации. В Татарстане по плану предполагается подключение до 10 тыс. домовладений, сообщает пресс-служба правительства России.

В марте замгендиректора по производству «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов сообщал, что в республике приняли в работу более 8,5 тыс. заявок, заключили более 4 тысяч договоров на проведение газа. Уже к 1,6 тыс. домовладениям подвели газопровод к границам их земельных участков, однако пока подключили только 240 домохозяйств.



Татьяна Леухина