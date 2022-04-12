Путин: важно укреплять интеграцию России и Белоруссии в условиях санкционной войны

Важно углублять интеграцию России и Белоруссии в рамках Союзного государства на фоне тотальной санкционной войны, которую развязали страны Запада. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

— Будем и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики, — приводит слова президента России «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Путин отметил, что две страны тесно связаны между собой в разных областях. Попытки изоляции России и Белоруссии являются бесполезными.

Сегодня, в День космонавтики, Путин и Лукашенко прибыли с визитом на космодром Восточный. Коллеги ознакомились с ходом его строительства, посетили строительные площадки командного пункта и стартового сооружения для ракет-носителей «Ангара» и др. Подробнее — в материале «Реального времени».



В воскресенье замглавы Минздрава Белоруссии Дмитрий Чередниченко заявил, что страна на фоне санкций Запада расширяет сотрудничество с Россией в сфере фармацевтики. По его словам, уже заключено соглашение с крупной российской фармацевтической компанией Biocad о локализации производства, обмене технологиями и трансфере на предприятия страны.

Диана Жиленкова