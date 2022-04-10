Белоруссия расширяет сотрудничество с Россией в сфере фармацевтики на фоне санкций

Заместитель министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Чередниченко рассказал, что страна на фоне западных санкций расширяет сотрудничество с Россией в сфере фармацевтики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Чередниченко, глава белорусского Минздрава Дмитрий Пиневич заключил соглашение с крупной российской фармацевтической компанией Biocad о локализации производства, обмене технологиями и трансфере на предприятия страны. Замминистра также напомнил, что в Белоруссии налажен полный цикл производства российской вакцины «Спутник V».

Чередниченко добавил, что в отношении лекарств и медицинских изделий санкционного давления в настоящее время нет. Он считает, что для крупнейших фармацевтических компаний мира нецелесообразно и убыточно терять рынки России и Белоруссии.

Фото: realnoevremya.ru

В начале апреля в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заявили, что у российских регионов есть ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами. Для сглаживания влияния на систему здравоохранения санкций принято два федеральных закона. Они упрощают разрешительные процедуры при ввозе, разработке и регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий.



Дарья Акимова